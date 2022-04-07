الحكومة الليبية تُناقش سياسات وقوانين جدول المرتبات الموحد

ناقش وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، اليوم الخميس، السياسات والقوانين المصاحبة لجدول المرتبات الموحد الذي أحيل في وقت سابق إلى مجلس النواب.

وبحث نائب المحافظ مع مسؤولي الحكومة أيضا، مصادر تمويل بديلة للنفط لتمويل أبواب الموازنة العامة والرفع من مردودية الإيرادت غير النفطية.

واتفق الحاضرون على اقتراح جملة من السياسات والقوانين تمهيداً لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها بالتزامن مع إقرار قانون المرتبات الموحد.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية أسامة حماد، الانتهاء من إعداد جدول مرتبات موحد لجميع العاملين في قطاعات الدولة، وإحالته إلى رئيس الحكومة فتحي باشاغا قبل إحالته إلى مجلس النواب لدراسته واعتماده.