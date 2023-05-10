الحكومة الليبية تُوقع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع استثمارية

وقعت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع استثمارية بين الحكومة وائتلاف شركة BFi المحدودة، وشركة المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية، وشركة Arub الهندسية العالمية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة الليبية.

ويأتي تنفيذ هذه الاتفاقية بعد سلسلة من اللقاءات بين ممثلي الشركات، حيث ستتولى هذه الشركات تنفيذ مشاريع تهدف إلى إعادة الإعمار في المدن والقرى الليبية، وتحديداً في مجالات الطرق والمواصلات والمستشفيات وغيرها من المشاريع التي تلامس حياة المواطنين الليبيين في جميع مناطق البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

هذا وأكد نائب رئيس الوزراء علي القطراني في كلمة خلال مراسم التوقيع، على أهمية تنفيذ هذه المشاريع لإعادة الإعمار في ليبيا، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع مناطق البلاد وأهمية الدفع بعجله الاقتصاد والاستثمار في ليبيا من أجل النهوض بالوطن.

وأشار القطراني إلى أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بمدينة بنغازي هي انطلاقة حقيقيه لتوطين مشاريع استثمارية في كافه القطاعات الخدميه بالمدن الليبية.

وفي 5 أبريل الماضي، أعلن رئيس الحكومة المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إطلاق حكومته مشروع “تنمية وطن” لتنمية المشاريع الخدمية لمصلحة المواطن بقيمة مليار ونصف المليار دينار ليبي.

وقال باشاغا في مؤتمر صحفي: “إننا كحكومة ورغم الظروف والصعوبات والإمكانيات المحدودة، ومن خلال المبلغ الذي رصدناه كدفعة أولى للبلديات والمقدر بقيمة مليار ونصف دينار ليبي، نسعى بشكل كامل للحفاظ على الاستقرار وخدمة المواطن والقيام بعملنا على أكمل وجه”.

وتابع: “يسرني وفي هذا اليوم أن تعلن حكومتنا عن برنامج توزيع الميزانيات على البلديات في كل ربوع ليبيا ودون استثناء، عملاً ببرنامجنا الحكومي ولتحقيق خطوة إلى الإمام باتجاه تفتيت المركزية وتفعيل الإدارة المحلية ونشر مبدأنا الأساسي وهو العدل والإنصاف بين كل أبناء الشعب الليبي.. حيث سيتم تقسيم هذه الميزانية وفقا لعدد السكان والمساحة الجغرافية دون النظر إلى التوجه السياسي أو المناطق التي تتواجد بها الحكومة الموازية، وهذه دعوة صادقة لكل البلديات دون استثناء لتقديم برامجها ومشاريعها للحكومة وتفعيل هذه المبالغ واستخدامها لخدمة المواطن”.

واستطرد باشاغا قائلاً: “ونحن وإذ نأكد مرة أخرى أن من أهم أولوياتنا كحكومة لكل الليبيين هو تحقيق العدل والإنصاف وتفعيل قانون الإدارة المحلية، وتوزيع الايرادات بشكل عادل وشفاف وصريح على كل الليبيين دون تهميش أو إقصاء أو انتقام.. أيضاً رصدنا ميزانية بقيمة حوالي 100 مليون دينار ليبي لتوفير أدوية أدوية لمرضى الأورام والكلى وعدد من الأمراض المزمنة الذين تم حصرهم من خلال المنظومة التي أعدتها حكومتنا”.

وأوضح باشاغا أن الحكومة قامت بالعمل من خلال جزء من مبلغ 1.5 مليار دينار ليبي على تشكيل 3 لجان للأزمة جنوبية وشرقية وغريبة حيث خصص للجنة الأزمة بالمنطقة الغربية ما قيمته 200 مليون دينار ليبي، صُرِفت في معالجة عدد من المختنقات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من المشاكل، بينما كان للجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية بمبلغ قيمته 150 مليون دينار ليبي، كذلك صرفت في حل عدد من المختنقات المستعجلة في عدد من القطاعات، بينما منحت لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية مبلغ 75 مليون دينار ليبي لمعالجة نفس المشاكل والمختنقات أيضا.