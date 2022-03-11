الحكومة الليبية: مستمرون في ترتيبات مباشرة عملنا من العاصمة طرابلس￼

قال مكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إنّ الحكومة مستمرة في أداء مهامها وفي استكمال الترتيبات بكل ثقة ومسؤولية لمباشرة عملها من العاصمة طرابلس في القريب العاجل بقوة القانون.

وذكر المكتب الإعلامي أنّ القوة التي اتجهت اليوم إلى طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب، ورغم صعوبة الموقف فإنهم أثروا حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزهم السابقة شريطة توقف الحكومة المنتهية ولايتها عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون، وفقا لقولهم

واوضح المكتب الإعلامي أنّ هذا الإجراء جاء أيضا استجابة لمطالبات الأصدقاء الدوليين والإقليميين ونزولا عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية.

واعتبر المكتب الإعلامي انّ ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية من إجراءات تعسفية تشكل خرقاً ومخالفة لكل القوانين إبتداء من رفض قرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة منها وهي بذلك تصبح حكومة مغتصبة للسلطة ومحصورة في العاصمة ومتمترسة بالسكان المدنيين كدروع بشرية.

وتابع المكتب الإعلامي أنّ قفل الأجواء أمام الرحلات بين الغرب والشرق يعد انتهاك لقرارات مجلس الأمن واتفاق وقف إطلاق النار واتفاقات لجنة 5+5 وذلك لمنع دخول رئاسة الحكومة والوزراء علاوة على إختطاف الوزراء ومنعهم من أداء القسم القانوني.

وقال المكتب الإعلامي «نطمئن الشعب الليبي بأن الحكومة الليبية جاءت بإرادة وطنية خالصة، وتحرص كل الحرص على دماء الليبيين وسلامة المدنيين وأمن البلاد، وأنها لن تسمح لأي مغامر أن يجرها إلى إراقة قطرة دم واحدة».

وأوشار المكتب الإعلامي أنّ الحكومة ستعمل بكل جدية ومسؤولية لتوحيد البلاد تحت سلطة واحدة من أجل استعادة الدولة وبناء مؤسساتها وسيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها وهذا لن يتأتى إلا بتكامل السلطات ومؤازرة الشعب ودعمه وتأييده.