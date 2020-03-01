الحكومة المؤقتة تُوقع مذكرة تفاهم مع النظام السوري

إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية. [الحكومة الليبية المؤقتة]

وقعت الحكومة الليبية المؤقتة، الأحد، في العاصمة السورية دمشق، مذكرة تفاهم مع الجانب السوري بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.



واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، وفداً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، والمكلف بتسيير وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات.

وعقب اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

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