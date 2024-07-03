الحكومة المصرية الجديدة تُؤدي اليمين أمام «السيسي»

أدى أعضاء الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، وبحضور رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي”.

وشهدت الحكومة الجدية خروج وزيرين سياديين في حكومة مدبولي وهما: وزير الخارجية سامح شكري ووزير العدل المستشار عمر مروان، كما تم تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول محمد زكي، وكذلك السفير بدر عبدالعاطي وزيراً للخارجية، والدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف.

كما شهدت وجود توجه لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، وفك ودمج وزارات، والدفع بعدد من الوزراء ونوابهم من كوادر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي.