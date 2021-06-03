الحكومة المصرية تتحفظ على أموال الفنان محمد رمضان

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 3 يونيو 2021 - 17:50 | آخر تحديث: 3 يونيو 2021 - 17:52 نُشر: الخميس، 3 يونيو 2021 - 17:50
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سوشيال ميديا
الواقعة سيجري الإفصاح عن تفاصيلها ببيان رسمي

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، أن الحكومة المصرية قامت بالتحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة، بحسب ما أعلن عبر حسابه على إنستغرام.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو، أعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله مصحوبة بتعليق منه وقوله: “أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض”.

من جهته أعلن بنك “سي أي بي” المصري، أنه سيصدر بيانا تفصيليا حول واقعة التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان.

وقال البنك في تصريحات لموقع “الوطن” المصري، إن الواقعة المشار إليها سيجري الإفصاح عن تفاصيلها ببيان رسمي، لتوضيح ملابسات ما أثاره الفنان محمد رمضان، من حجز البنك على أمواله.

آخر تحديث: 3 يونيو 2021 - 17:52
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