الحكومة المصرية ترفع سعر «الخبز» بنسبة 300 بالمئة!

أعلنت الحكومة المصرية عن رفع سعر الخبز بنسبة 300 بالمئة، من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، “إن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين خاصة في السلع الأساسية، وأن حوكمة منظومة الدعم تضمن وصول الدعم لمستحقيه”.

وتبع مدبولي في مؤتمر صحافي: “إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما”، لافتا إلى أن “تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ 5 قروش”.

وأضاف مدبولى، أن “مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الاعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه”.

بدوره، قال وزير التموين علي المصيلحي، “إن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا العام الماضي”.

وأوضح المصيلحي، أن “مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشار قبل أيام “إلى أن فاتورة الدعم الحكومي لرغيف الخبز بلغت 130 مليار جنيه سنويا (2.75 مليار دولار)”.

وسبق أن صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، “أن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش”، مضيفا أن “الحكومة لا تحمل المواطن الكثير وتدعم الكثير من الخدمات المقدمة إليه”.