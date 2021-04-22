الحكومة المصرية: زيارة ليبيا تؤكد دعم مصر لوحدة واستقرار الأراضي الليبية

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن زيارة ليبيا رسالة واضحة تؤكد دعم مصر لوحدة واستقرار الأراضي الليبية وإنهاء كافة أشكال التوترات.

وأضاف مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أن بلاده تساند كافة الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية، والتي من شأنها تحقيق التنمية لليبيا خلال الفترة المقبلة، وزيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات بين البلدين.

ونوّه مدبولي إلى أن الملفات التي ناقشها، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من بينها اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا وتيسير حركة التنقل، مؤكدا تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بالتنفيذ.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه تم تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة بعد توقفها منذ 2009، مطالبا الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم في حكومة الوحدة الوطنية؛ لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.

خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم: رئيس الوزراء: زيارة ليبيا رسالة واضحة تؤكد دعم مصر لوحدة واستقرار الأراضي… تم النشر بواسطة ‏رئاسة مجلس الوزراء المصري‏ في الأربعاء، ٢١ أبريل ٢٠٢١