الحكومة المقبلة.. الأناضول تكشف تفاصيل اتفاق «حفتر» و«الدبيبة».. ودور «باشاغا» فيها

كشفت وكالة «الأناضول» التركية تفاصيل اتفاق غير معلن جرى بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وخليفة حفتر على تشكيل حكومة ليبية موحدة.

ونقلت الوكالة عن مصدر سياسي رفيع أنّ هذه التطورات جائت خلال مشاورات جرت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة بين وفود من حكومة الوحدة الوطنية ومندوبين عن حفتر وبتمثيل أقل من مجلس النواب.

«تفاصيل الاتفاق»

وتقول الوكالة إنّ الاتفاق ينص على أن يكون الدبيبة رئيسا للحكومة الموحدة المقبلة، مقابل تنازله عن الضغط الذي يمارسه لإقصاء حفتر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابعت الوكالة أنّه بموجب الامتناع من قبل الدبيبة سيسمح بإقرار قوانين انتخابية تسمح لمزدوجي الجنسية والعسكريين من دخول السباق الانتخابي، وهما أمران كانا سيقصيان حفتر حيث ينطبقان عليه كونه يحمل الجنسية الأمريكية، وكذلك عسكريا.

ولفتت الوكالة إلى أنّ فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، رفض اتفاق الدبيبة وحفتر الذي كان من المفترض أن يتولى بموجبه منصب نائب رئيس حكومة الوحدة.

وبحسب الوكالة، فإنّ باشاغا رفض أن يكون نائبا للدبيبة في رئاسة الحكومة المقبلة الموحدة ما دفع حفتر للضغط على مجلس النواب لتوقيفه عن رئاسة الحكومة.