الحكومة المكلفة تبدأ توزيع لقاح الحمى القلاعية

بدأت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، توزيع الدفعة الأولى من اللقاح البيطري الخاص بالوقاية من مرض الحمي القلاعية.

وحسب بيان الوزارة، جرى إرسال مخصصات بلديات قمينس والزويتينة والبيضان وأجدابيا والبريقة وخليج السدرة ومرادة وهراوة ومحطة القرضابية وسرت.

وقالت الوزارة إنها ستستمر في توزيع باقي مخصصات البلديات من الدفعة الأولى من اللقاح.

وتسبب مرض الحمى القلاعية بنفوق 1322 رأس غنم و47 بقرة في الجبل الأخضر، بينما بلغ العدد الإجمالي من الإصابات به 19 ألفًا و61 رأس غنم، و490 بقرة.