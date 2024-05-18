الحكومة المكلفة تبدا توزيع اللحوم المدعومة على المواطنين

بدأت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، توزيع الدفعات الجديدة من الأبقار والأغنام التي وصلت إلى الحظائر والمستوردة من دولة إسبانيا، وذلك بعد فحصها بيطريا وتوزيعها على القصابين المعتمدين في المدن والمناطق المختلفة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في استيراد الأغنام والأبقار الحية على دفعات متتالية، للسيطرة على أسعار اللحوم ودعم المواطن اقتصاديا من خلال عمليات التوزيع المستمرة منذ شهر رمضان المبارك وحتى الآن في كافة المدن والمناطق.

وأكدت الحكومة في بيان، أن ذلك يأتي للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن ودعم السوق المحلي.