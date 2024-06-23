الحكومة المكلفة تحتج على اتهام «حفتر» بدعم طرف في الصراع السوداني

استدعى وزير الشؤون الأفريقية المفوض في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، المستشار عيسى مجيد منصور، القنصل العام السوداني، عبدالرحمن محمد رحمة الله الخير، صباح اليوم الأحد، على خلفية إحاطة المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي.

وكان المندوب السوداني، اتهم وحدات تابعة لقوات “خفتر” بدعم أحد طرفي الصراع بالسودان.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، طلب الوزير من القنصل السوداني “نقل امتعاض الحكومة الليبية من هذه التصريحات للخارجية السودانية”، واصفا إياها بأنها “غير مسؤولة، وبُنيت على تقارير منظمات دولية أسهمت في إذكاء الصراعات في ليبيا والمنطقة، ومن بينها السودان الشقيق”.

وشدد الوزير على أن “ليبيا لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول، ولا علاقة لها بكل الخلافات الداخلية الجارية في دولة السودان الشقيق، ولا تدعم أيا من طرفي الصراع فيها”.

ولفت منصور إلى استقبال، نحو 40 ألف لاجئ سوداني في بلدية الكفرة، وتقديم كل الخدمات الإنسانية واللوجستية لهم، كونهم إخوة أشقاء.