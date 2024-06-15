الحكومة المكلفة توزع أضاحي بأسعار مخفضة في عدة مناطق

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، توفير أضاحي بسعر مدعوم (950) دينارا، في عدد من المدن، هي: الزويتينة ومرادة وسبها وأجدابيا وجالو والبريقة.

وقالت الحكومة في بيان، أمس الجمعة، إن المبادرة بهدف “تخفيف أعباء غلاء سعر الأضحية”، مشيرة إلى أن التوزيع يجرى وفقا للأماكن المحددة والمخصصة من قِبل فروع جهاز الحرس البلدي في ست مدن.

وأعلن الحرس البلدي في بنغازي، في وقت سابق، بيع الأضاحي بسعر مدعوم يبلغ 950 ديناراً للخروف.

وأضاف أن البيع يأتي بدعم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، لمواجهة غلاء الأسعار بشرط توفير “ورقة أو كتيب العائلة، وإثبات رب العائلة”.

وأشار إلى أن التوزيع سيكون في مدرسة منارة بنغازي بمنطقة الصابري، مع توفير خدمات السداد بالكاش أو بدفع صك مصدق باسم “شركة هبة الرحمن لاستيراد المواد الغذائية”.

والأسبوع الماضي، وصلت باخرة محملة بالأغنام إلى المنطقة الشرقية، لتوفير الأضاحي للمواطنين من محدودي الدخل.

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واستوردت ليبيا 52.7 ألف رأس ماشية وأغنام في العام 2023 بزيادة تجاوزت الضعف على مثيلتها في العام 2022، الذي جرى خلاله استيراد 25.6 ألف رأس، وفق بيانات الشركة الاشتراكية للموانئ.

وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن الاعتمادات المستندية لاستيراد المواشي للعام 2024 بلغت نحو 20.25 مليون دولار حتى نهاية مايو الماضي.