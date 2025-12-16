الحكومة الوطنية تؤكد جاهزية المسار السياسي للانتخابات

أكدت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بمسار سياسي يقود مباشرة إلى إجراء الانتخابات، باعتبارها الاستحقاق الوطني الذي ينتظره الليبيون لإنهاء حالة عدم اليقين السياسي وتجديد الشرعية.

ورحبت الحكومة بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمسار الحوار المهيكل، واعتبرت هذه الخطوة جزءًا من الجهود والمبادرات القائمة التي تستهدف تقديم توصيات تساهم في تهيئة مناخ سياسي إيجابي، يدعم الوصول إلى الانتخابات.

وأوضحت الحكومة أن المرحلة الراهنة لا تُقاس بتعدد المسارات أو اختلاف تسمياتها، بل بمدى قدرتها على تحقيق الهدف الوطني المتمثل في الذهاب إلى الانتخابات، بوصفها المدخل الأساسي للاستقرار السياسي ووضع حد لحالة الانقسام المؤسسي.

وفي هذا السياق، شددت الحكومة على أن توجهها الأساسي يقوم على الاستفتاء على مشروع الدستور أولًا، مع تأكيدها التفاعل الإيجابي مع الاختراق الذي أنهى حالة الجمود السابقة، والذي عبّرت عنه مواقف شخصيات فاعلة، وفتح الطريق أمام خيار الذهاب المباشر إلى الانتخابات، بعدما أصبح هذا الخيار محل توافق بين مختلف الأطراف، عقب فترة من الجدل السياسي.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستكشف خلال الأيام المقبلة عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سد الشواغر الوزارية، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتوسيع دائرة التوافق السياسي بما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت أن استمرار الخلاف بشأن القوانين الانتخابية يعزز الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة تُبنى عليها العملية الانتخابية، وتضمن قابليتها للتطبيق، وهو ما أكدته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان جاهزيتها فور توفر الأطر القانونية السليمة.

وجددت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بدعم كل الجهود التي تدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول، يحفظ وحدة الدولة، ويعكس الإرادة الشعبية، ويمنع البلاد من الدخول في مراحل انتقالية إضافية.