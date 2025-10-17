وفد حكومي يبحث في واشنطن التعاون المالي والاستثماري

شارك وفد من حكومة الوحدة الوطنية يضمّ وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، في منتدى بنك “جي بي مورغان” (J.P. Morgan)، الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد المنتدى حضور الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون، وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات المالية الدولية، حيث تناولت الجلسات آفاق التعاون بين الحكومات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، وسبل تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو المستدام في الاقتصادات الناشئة.

وتهدف المشاركة الليبية إلى توسيع الشراكات مع البنوك العالمية والمؤسسات المالية الموثوقة، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم خطة الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.