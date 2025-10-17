وفد حكومي يبحث في واشنطن التعاون بخفض «انبعاثات الميثان»

بحث وفد حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، مع فريق البنك الدولي برئاسة مدير مكتب الطاقة زوبين، سبل التعاون المشترك في تقليل انبعاثات الميثان وتقليص حرق الغاز، وذلك على هامش اجتماعات البنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وضم الوفد الليبي كلًا من رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة.

بينما شارك من جانب البنك الدولي الخبراء كارلوس لوبيز ومحمد قره داغي، حيث تم استعراض فرص إدماج ليبيا في المشاريع العالمية التي يشرف عليها البنك في مجال التحول الطاقوي.

وأعرب الوفد الليبي عن حرص الحكومة على دعم مشروعات الحد من حرق الغاز وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتحقيق رؤية وطنية تهدف إلى الوصول إلى مزيج طاقوي يتكون من 80% غاز طبيعي و20% طاقات متجددة.