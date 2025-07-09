الحكومة الوطنية تتابع تسريع تنفيذ مشروعات جامعة طرابلس

ترأس رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء المتعلقة بمشروعات جامعة طرابلس.

وناقش الاجتماع آليات تسريع تنفيذ الأعمال حسب الجداول الزمنية المعتمدة، وضمان جاهزية المباني الجديدة للتشغيل عبر استكمال توفير المستلزمات التعليمية والمكتبية الضرورية.

وأكد المجتمعون على أهمية الاستغلال الأمثل للمباني بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات المنجزة.

وحضر الاجتماع وكيل عميد الجامعة، ومدير عام شركة الكهرباء، ونائب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير إدارة المشروعات بالجامعة، إلى جانب ممثلي شركة هيل إنترناشيونال الاستشارية المشرفة على تنفيذ المشروعات.