«الحكومة الوطنية» تدشن مشروعاً لزراعة 100 مليون شجرة

أطلقت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم، المرحلة الأولى من مبادرة “خضار ليبيا” بمدينة ترهونة، وذلك بزراعة عشرة آلاف شتلة ضمن البرنامج التنفيذي للمبادرة التي تستهدف غرس مئة مليون شجرة في مختلف مناطق البلاد، دعماً للتنمية المستدامة وتعزيز الغطاء النباتي.

وجرى الإعلان عن الانطلاق بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب عميد بلدية ترهونة ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وباشر صندوق “خضار ليبيا” عمليات التشجير داخل النطاق البلدي بالتنسيق مع الجهات المحلية والقطاعات المختصة، في خطوة تمثل بداية المراحل الميدانية للمبادرة، تمهيداً لتوسيع أنشطة الزراعة والتشجير في مختلف المدن والمناطق، بما يسهم في تعزيز البيئة وتحسين جودة الحياة.