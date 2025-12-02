حكومة الوحدة الوطنية تعتمد الورقة «البيضاء» للتعاون مع بوينغ الأمريكية

أعلن فريق الشراكة الليبية–الأمريكية في حكومة الوحدة الوطنية بدء تنفيذ البرنامج التنفيذي للتعاون مع شركة بوينغ الأمريكية للطيران مع مطلع يناير المقبل، وذلك بعد اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو بمشاركة قيادات حكومية ليبية وإدارة الشركة.

وشارك في الاجتماع وزير المواصلات محمد الشهوبي، والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ورئيس الفريق التنفيذي للمشروعات والمبادرات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير النفط والغاز المكلّف خليفة عبدالصادق، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

ومن جانب بوينغ شارك مسؤولون من الإدارة العليا بينهم مدير مبيعات الطائرات التجارية كيث نايدا، ومدير البرنامج أندرو باتشيلي، ومدير التسويق إبراهيم الفرحان، ومدير العمليات الحكومية ثو راجان.

وجرى خلال الاجتماع اعتماد “الورقة البيضاء” التي عرضتها الشركة الأمريكية في إطار البرنامج التنفيذي، الذي يأتي امتدادًا لمخرجات اجتماع واشنطن في أكتوبر الماضي، حيث ركزت المناقشات على مجالات تطوير قطاع الطيران الليبي، بما يشمل النقل الجوي للركاب والبضائع، وتوسيع برامج التدريب، وإنشاء مراكز صيانة متقدمة، إضافة إلى دعم خطط إنشاء مطارات جديدة وإطلاق شركة الطيران القابضة.

وأكدت شركة بوينغ تقديرها لمستوى التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس رغبتها في الإسهام في تحديث البنية الجوية الليبية وتعزيز قدراتها التشغيلية.