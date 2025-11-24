الحكومة الوطنية تعزز تواصلها مع الجالية في واشنطن

عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن لقاء جمع الجالية الليبية في الولايات المتحدة مع وفد حكومة الوحدة الوطنية وممثلي السفارة الليبية، بهدف تعزيز التواصل مع الليبيين بالخارج والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وترأس الوفد رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، يرافقه وزير المالية خالد المبروك، والقائم بالأعمال بالسفارة فضيل السنوسي، وعضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد، إلى جانب أعضاء آخرين من الوفد.

وحضر اللقاء عدد من أبناء الجالية في واشنطن وولاية فرجينيا، فيما شارك آخرون من ولايات أمريكية مختلفة عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الليبيين بالخارج.

وشملت المحاور الرئيسية للقاء جهود حكومة الوحدة الوطنية مع الجانب الأمريكي لرفع الحظر عن سفر الليبيين، إلى جانب تنظيم الجالية وتشكيل هيئة تنسيق لجهودها في الولايات المختلفة.

كما تم بحث وضع المدرسة الليبية في ولاية كلورادو لضمان تسجيلها كمدرسة عامة، ما يسهم في توفير التمويل اللازم واستمرار تقديم الخدمات التعليمية للطلاب.

كما ناقش الاجتماع تسهيل إجراءات إصدار جوازات السفر من خلال إرسال مندوبين من السفارة إلى الولايات الكبرى لجمع البيانات وتصوير أفراد الجالية مباشرة، بهدف تبسيط الإجراءات القنصلية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في الخارج.

وفي إطار دعم التنمية الوطنية، أعلن الوفد عن بدء العمل على تأسيس “منظومة الخبراء الليبيين في الخارج”، لربط الكفاءات الليبية بالدولة والمساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل ليبيا.

وأكد الوفد حرص الحكومة على التواصل المستمر مع الجالية وتقديم التسهيلات الممكنة، فيما أعرب الحضور عن تقديرهم لهذه الخطوات واستعدادهم لدعم الجهود الوطنية داخل وخارج ليبيا.