الحكومة الوطنية تعزز شراكاتها الإقليمية في مجال الطاقة

بحثت حكومة الوحدة الوطنية مع المملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، مع التركيز على توسيع الشراكات في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وجاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات رسمية عقدت مع وزارة الطاقة السعودية وشركة أرامكو، في إطار توجهات حكومية تستهدف تطوير قطاع الطاقة الليبي والاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة في الإدارة والتشغيل وبناء القدرات.

وتناولت الاجتماعات آفاق التعاون في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وسياسات دعم المحروقات، وبرامج تدريب الكوادر الليبية، إلى جانب تعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين البلدين.

وشملت المباحثات لقاء رفيع المستوى مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، حيث جرى بحث فرص الشراكة ونقل الخبرات في إدارة الموارد وتطوير سلاسل القيمة في قطاع الطاقة.

كما عقد الوفد الليبي اجتماعًا مع رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر، تم خلاله استعراض مجالات التعاون وتبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على نماذج عمل الشركة في إدارة الإمدادات والابتكار في قطاع الإنتاج.

وضم الوفد وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي يس الأبيض، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة أصيل ارتيمة، ورئيس مجلس إدارة شركة جرين ستريم بشير الأشهب، وعددًا من المختصين، بحضور القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة فاتح بشينة.