الحكومة الوطنية تهنئ الليبيين بـ«عيد الأضحى» المبارك

قدّم المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية تهنئة رسمية إلى أبناء الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن تحمل هذه المناسبة المباركة الخير والسلام والاستقرار لليبيا.

وجاء في التهنئة أن الحكومة تتوجه بأسمى آيات التبريكات إلى الشعب الليبي الكريم، راجيةً من الله أن يكون عيد الأضحى فاتحة خيرٍ وسلامٍ على البلاد، وأن يسهم في تعزيز مسار الاستقرار والتقدم الوطني.

وأكدت الرسالة الرسمية أن هذه المناسبة الدينية تمثل فرصة لتعزيز قيم الألفة والتكاتف بين أبناء الشعب الليبي، في ظل تطلعات إلى مستقبل يسوده الاستقرار والازدهار.

وتأتي هذه التهنئة ضمن الرسائل المعتادة التي تصدرها المؤسسات الرسمية الليبية خلال المناسبات الدينية والوطنية، والتي تحمل مضامين ترتبط بالدعاء للوطن وتعزيز الوحدة الوطنية.