الحكومة اليمنية تستعيد حضرموت وتؤمّن المكلا والمهرة

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الأحد استعادة محافظة حضرموت، فيما باشرت إدارة المحافظة عملها من مدينة سيئون تحت إشراف محافظ حضرموت سالم الخنبشي.

وتحركت قوات درع الوطن للسيطرة على مطار الريان في المكلا وتأمينه بالكامل، بعد التعامل مع جيوب مقاومة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما دخلت القوات مدينة المكلا ومناطق الساحل، واستكملت تأمين مدن وادي حضرموت بما فيها سيئون، إضافة إلى متابعة ما تبقى من مواقع المقاومة في منطقة الهضبة والطريق الرابط بين سيئون والمكلا.

وفي خطوة لتقليص الاحتكاكات، تم السماح لقياديين في المجلس الانتقالي، هما محمد الزبيدي رئيس ما يسمى بالانتقالي في وادي وصحراء حضرموت، وعلي الكثيري رئيس ما يسمى الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي جنوب سيئون، بالخروج الآمن بعد مصادرة أسلحتهم الثقيلة ومعداتهم، مع دعوة قوات الانتقالي لتغليب المصلحة العامة وعدم تعريض أنفسهم للخطر.

كما أعلنت قوات درع الوطن استكمال تأمين محافظة المهرة، بما يشمل ميناءي الغيضة ونشطون، والقصر الجمهوري والسجن المركزي، مع مراقبة مداخل ومخارج المحافظة لضمان الأمن.

وفي الوقت نفسه، أعربت الرئاسة اليمنية عن قلقها من إجراءات تعسفية تنفذها قوات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، تشمل قيودًا على حركة المواطنين واحتجاز بعضهم، بينهم عائلات ومرضى وطلاب، دون مسوغ قانوني.

ووصفت الرئاسة هذه الممارسات بأنها انتهاك صريح للدستور اليمني ومخالفة جوهرية لاتفاق الرياض، وحثت المجلس على رفع القيود فورًا واحترام سلطة مؤسسات الدولة، مؤكدًة تصميم الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان حرية التنقل والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون.