الحكومة اليمنية تُعلن غرق سفينة الشحن «روبيمار»

غرقت اليوم سفينة الشحن “روبيمار”، في البحر الأحمر، والتي أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين” استهدافها الشهر الماضي.

وقالت الحكومة اليمنية: غرقت السفينة “روبيمار”، وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر، مشيرة إلى أنها ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر.

هذا وتعرضت سفينة الشحن “روبيمار”، التي تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، إضافة إلى كميات من الزيوت والوقود، وتديرها شركة لبنانية ومسجلة في بريطانيا، لأضرار في هجوم بالصواريخ الشهر الماضي، وأعلنت جماعة أنصار الله مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدين أن السفينة معرضة للغرق في خليج عدن بعد تعرضها لإصابة بالغة.

وكانت جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن، أكدت سابقا، أنها ستواصل الهجمات على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، قائلة: جميع السفن المشاركة في العدوان على اليمن تمثل أهدافا مشروعة، مؤكدة أن ذلك يأتي في سياق الدفاع المشروع عن النفس.

هذا ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت التوترات في البحر الأحمر، لا سيما بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف تابعة لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، كما قاموا بإدراجها إلى قائمة الجماعات “الإرهابية”.