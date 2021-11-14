الحكومة تبحث احتياجات الأندية الرياضية بالمنطقة الجنوبية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع مدراء مكاتب الرياضة، ورؤساء الأندية بالمنطقة الجنوبية، بحضور نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الجنوبية رمضان بوجناح.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء جاء بعد مناشدة الأندية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقدم مدير مكتب الرياضة ببلدية سبها، شرحًا مفصلًا عن وضع الأندية بالمنطقة الجنوبية في مجال البنى التحتية وتوقف عدد من المشروعات وعدم استكمالها رغم نسب الإنجاز العالية وقلة الإمكانيات.

وفي كلمات لعدد من الأندية، أوضحوا خلالها احتياجاتهم الأساسية وضرورة دعمها من وزير الرياضة.

من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء، الصعوبات التي تواجه المقاولين الذين نفذوا عدداً من مشروعات الرياضة.

هذا وكلف رئيس الحكومة، نائبه رمضان بوجناح، بمتابعة الأمر مع وزارة الرياضة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.