الحكومة تبحث احتياجات بلديات الجنوب

اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، مع عدد من عمداء بلديات مدن الجنوب.

كما حضر وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام جزء من الاجتماع.

واستخدمت خلال الاجتماع شاشة عرض مرئي استعرضت أبرز الاحتياجات التي تحتاجها البلديات بالمدن والمناطق الواقعة داخل نطاق كل منها.

وجدد رمضان أبوجناح خلال الاجتماع تأكيده على إلتزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الخدمات الأساسية والخدمية للمواطنين بكافة المدن والمناطق بالجنوب، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وناقش عمداء البلديات أبرز العراقيل والمختنقات التي تعوق وتحول دون تقديم البلديات للخدمات الواقعة على عاتقها بما يلبي احتياجات الأهالي من خدمات معيشية وغيرها من المرافق التي يجب تفعيلها ودعمها في شتى المجالات إسوة بباقي مدن والمناطق.

وشدّد نائب رئيس الحكومة على أولوية الملف الأمني بالجنوب لتأمينه وبسط الأمن واستعادة هيبة الدولة، بالإضافة إلى ملف الوقود وتأمين الشاحنات التي تزود المحطات بالوقود لكي يتحصل المواطنين على احتياجاتهم اليومية من الوقود.

وأكد أبوجناح أن الحكومة ستعمل لتوفير ودعم البلديات بكافة الضروريات التي تخدم الأهالي وتلبي احتياجاتهم في الأمور الخدمية والصحية والمعيشية والبنى التحتية وهو ما ستعمل الحكومة على توفيره بكافة المدن والمناطق ليست على صعيد الجنوب فحسب، بل في ربوع ليبيا عامة.