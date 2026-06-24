الحكومة تبحث احتياجات ترهونة الخدمية وتحدد الأولويات

عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون اجتماعاً مع عميد بلدية ترهونة محمد الكشر، بحضور مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق، وذلك لمتابعة الأوضاع الخدمية والتنموية في البلدية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه سير العمل بالمرافق العامة.

وبحسب الجهات الرسمية، تناول الاجتماع عدداً من الملفات الخدمية والتنموية ذات الأولوية، حيث جرى بحث أوضاع مشروعات الطرق والمواصلات، وشبكات المياه، وقطاع الكهرباء، إلى جانب ملف البيئة والخدمات العامة، مع مناقشة الحلول المناسبة لمعالجة المختنقات القائمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض المجتمعون الاحتياجات التنموية للبلدية، وناقشوا آليات دعم المشروعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية المحلية والاستجابة لمتطلبات سكان المنطقة.

وأكد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون أهمية التركيز على المشروعات ذات الطابع الاستراتيجي والأولوية التنموية، مشدداً على ضرورة تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بما يتوافق مع متطلبات البلدية ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الخدمات.

وشهد الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان معالجة التحديات التي تواجه البلدية ورفع كفاءة المرافق والخدمات العامة.

وفي ختام الاجتماع، اتُّفق على إعداد قائمة متكاملة بالمشروعات ذات الأولوية من خلال لجنة المشروعات التنموية برئاسة عميد بلدية ترهونة، على أن تُحال إلى الحكومة لإدراجها ضمن الخطط والبرامج الحكومية المقبلة، بما يساهم في تلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية لأهالي البلدية.