الحكومة تبحث تحسين الخدمات في أوباري

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لقاءً أمس الاثنين، مع عدد من أعيان الطوارق للتعرف على الصعوبات التي تواجه سكان مدينة أوباري تحديدا.

وقدم رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا مولاي اقديدي، عرضاً موجزاً حول أهم التحديات التي تواجه سكان أوباري خاصة، والطوارق بشكل عام.

وتناول اللقاء، الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، ملف الخدمات، وسُبل تحسينها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة معالجة ملف الجنسية الليبية في المنطقة الجنوبية، وفق معايير وأسس قانونية، وقال: “لن نسمح باستمرار هذا الملف بهذا الشكل مهما كانت الأسباب”.

ولفت الدبيبة إلى أن ملف التنمية الذي أطلقته الحكومة يشمل مدينة أوباري كباقي المدن الليبية، وأهمها تنفيذ طريق (أوباري – غات) والتي لم تلق الاهتمام منذ عشرات السنوات، وكذلك دعم بلديات أوباري، والغريفة، وبنت بية، من خلال مخصصات وزارة الحكم المحلي في باب التنمية لتنفيذ المشروعات العاجلة بهذه البلديات.