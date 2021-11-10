الحكومة تبحث تحقيق التعايش السلمي بين كافة مكونات مرزق

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبببة، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، مع أعضاء المجلس الاجتماعي لحوض مرزق.

وعبر الوفد في بداية اللقاء، عن شكره وتقديره لمجهودات رئيس الحكومة، وعن ترحيبه بقرارات إنشاء بلديتي زويلة وتجرهي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما أطلع الوفد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على جهود المجلس من أجل عودة الأسر المهجرة بمنطقة مرزق، وكذلك المتطلبات اللازمة لإعادة تأهيل المدينة لتحقيق عودة آمنة تضمن التعايش السلمي بين كافة مكونات المنطقة.