الجويفي: ملتزمون بدعم مشاريع التنمية المحلية في زلطن

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، مع عميد المجلس البلدي زلطن الزائرة المقطوف، سبل تعزيز التنمية المحلية ودعم المشاريع الخدمية والتنموية في البلدية، خلال اجتماع عُقد في طرابلس.

وتناول اللقاء آليات التوسع في تنفيذ المشاريع التنموية وتسريع وتيرة العمل بها، إلى جانب دعم استكمال المشاريع الاستراتيجية المتعثرة في المنطقة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الخدمية والتنموية، في مقدمتها ملف النظافة، ومشكلة نقص المياه، إضافة إلى التحديات الإدارية والمالية التي تواجه المجلس البلدي في تنفيذ مهامه وتلبية احتياجات السكان.

وأكد وزير الحكم المحلي دعمه المتواصل لبلدية زلطن في تنفيذ المشاريع التنموية المحلية، بما يلبي تطلعات المجتمعات المحلية ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى دعم الوزارة لاستكمال المشاريع الاستراتيجية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، خاصة في ما يتعلق بملف الإمداد المائي لمحلات البلدية، في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه بعدد من المناطق الليبية.

وجدد الوزير تأكيد استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للبلدية وتوفير احتياجات المرافق الخدمية، بما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات وتحسين الظروف المعيشية داخل البلدية.

وفي ختام اللقاء، قدمت عميد المجلس البلدي زلطن الزائرة المقطوف درعاً تكريمياً لوزير الحكم المحلي، تقديراً لجهوده ودعمه المستمر للبلدية وحرصه على تذليل الصعوبات التي تواجه العمل البلدي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه وزارة الحكم المحلي إلى دعم البلديات وتعزيز برامج التنمية المحلية، بالتزامن مع تحديات خدمية وبنية تحتية تواجه عدداً من المدن والمناطق الليبية، خاصة في ملفات المياه والنظافة والمشاريع المتعثرة.