الحكومة تبحث تسريع «تنفيذ المشاريع» داخل بلدية أبو سليم

عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، اجتماعاً مع المجلس البلدي أبو سليم، خُصص لمتابعة احتياجات البلدية والاطلاع على واقع الخدمات والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها داخل نطاقها.

وبحث وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون مع المجلس البلدي أبو سليم سير العمل في المشروعات القائمة، ونسب الإنجاز المحققة حتى الآن، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ وسبل معالجتها، بما يضمن استكمال المشاريع وفق الخطط المعتمدة وتحقيق الأهداف التنموية المحددة.

واستعرض المجلس البلدي أبو سليم خلال الاجتماع مجموعة من الاحتياجات المتعلقة بقطاعات البنية التحتية والطرق والخدمات العامة والمرافق، حيث جرى مناقشة آليات التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والمجلس البلدي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بجودة الحياة داخل بلدية أبو سليم، ودفع عجلة التنمية المحلية بما يتماشى مع الخطط المعتمدة.