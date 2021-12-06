الحكومة تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، سفيرة دولة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين،

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فإن اللقاء يأتي لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

ورحب أبوجناح في مستهل اللقاء بالسفيرة، مشيداً بدور دولة فرنسا في العمل على حل القضايا الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين.

كما تناول الجانبان خلال هذا اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين خاصة في مجال التعليم والصحة والمواصلات، بالإضافة إلى جانب تبادل الخبرات بين الشباب الليبي والفرنسي.

وأكد رئيس الحكومة المكلف، على عمق العلاقات التى تربط بين دولتي ليبيا وفرنسا، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يخدم مصلحة البلدين وتحقيق الاستقرار، مشيراً للخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل.

من جانبها أكدت السفيرة علة حرص بلادها لتعزيز التعاون القائم بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين، مشيده بجهود حكومة الوحدة الوطنية في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد، وفق قولها.