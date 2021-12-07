الحكومة تبحث سُبل دعم القطاع الخاص

التقى رئيس الحكومة المُكلف رمضان أبوجناح، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، رفقة أعضاء لجنة الاتحاد العام عن غرف التجارة بطبرق ودرنة وسرت وسبها ومصراتة والمرقب والجبل الغربي.

وبحث اللقاء سُبل دعم القطاع الخاص وتفعيل دور الغرف التجارية وضرورة إشراكها في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتفعيل دور المناطق الصناعية، والمنافذ الجوية والبحرية في كل المدن التى تتبع هذه الغرف.

وأكد رئيس الحكومة المُكلف، تعاونه من خلال مخاطبة الجهات المختصة، وحثها على الالتزام بتسوية التزاماتها السابقة لدى الاتحاد وفق القانون، حتى يتسنى للاتحاد تسوية التزاماته المتراكمة تجاه اتحاد غرف التجارة العربية، على أن يتم مراعاة ظروف الغرف المستحدثة أو محدودة الدخل وتأجيل سداد جزء من ديونها لدى الاتحاد.