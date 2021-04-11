الحكومة تبحث مع ديوان المحاسبة عدداً من الملفات على رأسها الصحة والكهرباء

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، عدداً من الملفات العاجلة والأساسية أهمها ملفيّ الصحة والكهرباء.

وتم خلال اللقاء الذي عُقد مساء اليوم بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، مناقشة الإجراءات العاجلة لإصلاح الشبكة العامة للكهرباء، وجهود مكافحة جائحة كورونا، وتوفير علاج أمراض الكلى وعلاج الأورام، وتقليص عدد الموظفين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على آلية عمل تحقق رقابة مسبقة وسريعة لتوفير الوقت لإتمام إجراءات هذه الملفات العاجلة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.