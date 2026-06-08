الحكومة تبدأ تنفيذ برنامج «الزائر الصحي» في 53 بلدية

باشرت اللجنة المكلفة بتنفيذ برنامج “الزائر الصحي” أعمالها الميدانية في 53 بلدية مستهدفة بمختلف أنحاء ليبيا، ضمن الخطط الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، لإطلاق برنامج الصحة المجتمعية وتعزيز خدمات الرعاية الوقائية.

وأوضحت وزارة الصحة أن اللجنة، برئاسة مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، بدأت تنفيذ مهامها من خلال دراسة وتقييم البلديات المشمولة بالمرحلة الأولى من البرنامج، تمهيدًا لوضع الأسس التنفيذية للمشروع على أرض الواقع.

ووفق الوزارة، تتضمن المرحلة الحالية تنفيذ تقييم شامل للوضع الصحي الميداني، إلى جانب مراجعة مستويات الأداء داخل المراكز والمرافق الصحية المستهدفة، بهدف الوقوف على الاحتياجات الفعلية وتحديد متطلبات التطوير.

وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية تعمل على فحص جاهزية البنية التحتية للمرافق الصحية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لتطبيق برنامج “الزائر الصحي” وفق المعايير المعتمدة.

وويستهدف البرنامج تعزيز خدمات الرعاية الصحية المجتمعية والوقائية، عبر الوصول إلى الأسر والطلاب وتقديم خدمات صحية ميدانية تسهم في رفع مستوى الوقاية والكشف المبكر وتحسين المؤشرات الصحية في مختلف البلديات.

يُعد برنامج “الزائر الصحي” أحد المشاريع التي تندرج ضمن توجهات وزارة الصحة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وتعزيز الخدمات المجتمعية، من خلال توسيع نطاق الرعاية الوقائية والوصول المباشر إلى المواطنين داخل الأحياء والمؤسسات التعليمية، بما يدعم جهود تحسين الصحة العامة والحد من الأمراض وتعزيز الوعي الصحي.