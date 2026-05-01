الحكومة تبدأ صرف بدل الإيجار للأسر المهجرة من الشرق ومرزق

باشرت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، عبر إطلاق عملية صرف بدل الإيجار للأسر المهجرة من المنطقة الشرقية ومدينة مرزق، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئات.

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف تأتي وفق التعليمات الصادرة عن ديوان رئاسة الوزراء، وتشمل تقديم منحة شهرية تغطي شهري يناير وفبراير 2026، وذلك استنادًا إلى القوائم والبيانات المعتمدة لضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها وفق الإجراءات المنظمة.

وأكدت أن آلية الصرف تعتمد على قواعد بيانات دقيقة جرى إعدادها مسبقًا، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع المخصصات المالية على الأسر المستفيدة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الرامية إلى معالجة أوضاع الأسر المهجرة، في ظل التحديات التي تواجهها نتيجة النزوح، والعمل على تحسين ظروفها المعيشية وتعزيز استقرارها الاجتماعي.

ويأتي هذا التحرك في سياق برامج حكومية متواصلة تستهدف دعم الفئات المتضررة، خصوصًا الأسر التي اضطرت إلى مغادرة مناطقها بسبب الأوضاع التي شهدتها بعض المدن، حيث تسعى الجهات المختصة إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة عبر حزمة من التدخلات الاجتماعية.