الحكومة تتابع تنفيذ المشاريع «الخدمية والتنموية» في قصر الأخيار

أجرى وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأجهزة التنفيذية والشركات العامة، وذلك بحضور مستشاري وزارة الإسكان والتعمير، لمتابعة سير العمل في المشاريع الخدمية والتنموية داخل بلدية قصر الأخيار.

وبحسب منصة حكومتنا، جاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ مشاريع الإسكان والتعمير، إلى جانب مشاريع خطة “عودة الحياة”، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الخدمية الأساسية التي تشمل قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض نسب الإنجاز الفعلية لمختلف المشاريع، ومراحل التنفيذ التي وصلت إليها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل في القطاعات المستهدفة.

وقدّم رؤساء الأجهزة التنفيذية تقارير تفصيلية شملت معدلات الإنجاز في كل قطاع على حدة، إضافة إلى عرض المعوقات الفنية والإدارية التي تؤثر على التنفيذ، فضلاً عن استعراض المشاريع الجاهزة للتنفيذ ومدى جاهزيتها الفنية والإجرائية، بما يضمن انطلاقها وفق الخطط المعتمدة دون تأخير.

ونقل وزير الدولة تعليمات رئيس الحكومة بشأن ضرورة رفع معدلات الإنجاز في جميع المشاريع، وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، إلى جانب تعزيز المتابعة الميدانية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال المشاريع وفق المستهدفات التنموية.

كما شدد الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية، بهدف معالجة الاختناقات الفنية والإدارية، ودعم استمرارية العمل في المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأسهمت النقاشات في بلورة تصور أكثر وضوحًا لمراحل التنفيذ المقبلة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من مستوى الإنجاز داخل القطاعات الخدمية في بلدية قصر الأخيار.