الحكومة تتابع ميدانياً سير الامتحانات: الالتزام بالضوابط لـ«ضمان نزاهة»

أجرى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة انطلاق امتحانات شهادات إتمام مرحلة التعليم المتوسط في قطاع التعليم التقني والفني، وذلك في إطار متابعة الحكومة لسير الاستحقاقات التعليمية وضمان انتظامها وفق المعايير المعتمدة.

واستهل الوزير جولته بعقد اجتماع موسع في مقر إدارة التقويم والقياس والتوجيه الفني، بحضور وزير التعليم التقني والفني، ووكلاء الوزارة، ومدير الإدارة، حيث خُصص الاجتماع لمراجعة جاهزية المنظومة الامتحانية، واستعراض الترتيبات التنظيمية والفنية، إضافة إلى مناقشة آليات الإشراف والمتابعة الميدانية لضمان سير الامتحانات في مختلف اللجان.

كما شملت الجولة زيارة ميدانية إلى معهد الأندلس المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية، حيث تفقد الوزير قاعات الامتحانات واطلع على سير العملية الامتحانية بشكل مباشر، ومستوى الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلبة.

وأكد الوزير أن الحكومة تولي قطاع التعليم التقني والفني اهتماماً خاصاً، وتعمل على توفير الإمكانات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية، مشدداً على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة بما يضمن نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

كما أشاد وزير الدولة بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم التقني والفني وإدارة التقويم والقياس والتوجيه الفني والكوادر الإدارية والتعليمية المشرفة على الامتحانات، مثمناً مستوى الجاهزية والتنظيم، ومتمنياً لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.