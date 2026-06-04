الحكومة تتحرك لمواجهة «تداعيات الفيضانات» في عدة مناطق

عُقد اليوم الخميس في ديوان مجلس الوزراء اجتماع موسّع برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، لمتابعة أوضاع المناطق المتضررة من الفيضانات، في ظل استمرار تداعيات المنخفض الجوي الذي شهدته عدد من المناطق خلال الأيام الماضية، وبحث التدخلات العاجلة وخطط الاستجابة الحكومية في مختلف القطاعات الخدمية.

وشهد الاجتماع حضور وزير الصحة محمد الغوج، ووزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، ومدير عام مركز طب الطوارئ والدعم، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور تقارير مفصلة حول حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في عدد من المناطق، حيث تركزت أبرز التداعيات في انقطاع الإمدادات الكهربائية، وتعطل شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقييم الوضع الصحي الميداني، ومستوى جاهزية فرق الإسعاف والطوارئ، والاحتياجات العاجلة للبلديات المتضررة من مواد إغاثية وخدمات أساسية.

وأكد نائب رئيس الوزراء على أهمية تظافر الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية والخدمية، ورفع مستوى التنسيق الميداني، وتسريع وتيرة الاستجابة لمعالجة الأضرار، بما يضمن التخفيف من معاناة المواطنين واستعادة الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن، مع التشديد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد خلال هذه المرحلة.

من جانبه، نقل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء توجيهات رئيس الحكومة، التي شددت على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية من جميع القطاعات، ووضع خطط عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الحيوية إلى وضعها الطبيعي، مع رفع تقارير دورية حول نسب الإنجاز ومستوى الاستجابة في المناطق المتضررة.