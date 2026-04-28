الحكومة تحدد عطلة رسمية للاحتفال بـ«عيد العمال»

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن اعتماد يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 عطلة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات العامة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي.

وجاء هذا القرار بموجب القرار رقم 171 لسنة 2026 الصادر عن رئيس الوزراء الليبي، ويأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية.

ويشمل القرار كافة الجهات الحكومية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذه في جميع مؤسسات الدولة، بما يضمن تعطيل العمل في يوم العيد وتوفير أجواء مناسبة للاحتفال بهذه المناسبة العالمية.

يذكر أن العيد، الذي يُحتفى به في جميع أنحاء العالم في الأول من مايو، يُعد فرصة لتقدير وتكريم جهود العمال والمساهمة في تحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات.