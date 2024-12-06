الحكومة تدعو المواطنين للابتعاد عن مجرى الأودية وإعلان حالة الطوارئ بكافة مديريات الأمن

دعت حكومة الوحدة الوطنية، “المواطنين القاطنين قرب مسارات الأودية في المناطق الغربية إلى الابتعاد عن مجرى الأودية والأماكن المنخفضة حفاظاً على سلامتهم”.

وأكدت الحكومة، “أن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل منذ الأمس وعلى مدار الساعة على سحب المياه وحل المختنقات وتغيّر مسارات السيول عن منازل المواطنين”.

في السياق، وبناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي، “أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ في كافة مديريات الأمن بالمناطق والأجهزة الأمنية، وذلك بالتنسيق مع جهاز الإسعاف والطوارئ، ومركز طب الطوارئ والدعم والهلال الأحمر، وشركات الخدمات العامة بالمناطق، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طارئ”.

وتدعو الوزارة “المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري مياه الأمطار والمناطق المنخفضة، وأخذ الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، مع التشديد على أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة”.

واكدت الوزارة “استمرار متابعة التطورات ميدانياً وتقديم التحديثات اللازمة بما يضمن أمن وسلامة الجميع”.