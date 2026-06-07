الحكومة تراجع ملفات «الطرق والمرافق» داخل طرابلس

ترأس وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الوزراء محمد بن غلبون اجتماعاً موسعاً خُصص لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها داخل بلدية طرابلس، في إطار خطط تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة في العاصمة.

وضم الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وعميد بلدية طرابلس، إلى جانب رئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس، حيث جرى استعراض نسب الإنجاز في المشاريع الجارية ومراحل التنفيذ الحالية.

وبحسب ما نوقش خلال الاجتماع، شملت الملفات المطروحة متابعة مشروعات البنية التحتية وأعمال الصيانة والتطوير العمراني، إضافة إلى تقييم مستوى تقدم مشاريع تحسين الطرق والمساحات العامة والمرافق الخدمية، بما يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة.

كما تناول الاجتماع احتياجات بلدية طرابلس وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، لضمان استكمال المشاريع وفق الخطط المعتمدة والجدول الزمني المحدد.

وشدد الحاضرون على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع الحيوية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تطوير العاصمة والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وتحسين البيئة الحضرية في طرابلس.