الحكومة تستعرض الأوضاع بمدن حوض مرزق

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الأربعاء، لجنة التواصل لبلديات حوض مرزق، والمكونة من عمداء وأعضاء مجالس بلديات مرزق، وتراغن، والشرقية، ووادي عتبة، وأعضاء المجلس الإجتماعي لحوض مرزق.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء بحث الأوضاع التي تمر بها مدن حوض مرزق عامة ومدينة مرزق بشكل خاص.

ودعت لجنة التواصل الحكومة بأن تكون راعياً للمصالحة بين أهالي المنطقة، التي شهدت نزاعاً في السنوات الماضية، وبأن تسهم في جبر الضرر تمهيداً لعودة أهاليها النازحين والمهجرين.

كما عرضت اللجنة لرئيس الحكومة الاحتياجات الخدمية للأهالي من إعادة تأهيل للمدينة، وإصلاح لخطوط الكهرباء المتضررة وبإيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه للمواطنين.