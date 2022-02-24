الحكومة تستعرض المشاكل والمختنقات التي تُواجه بلدية تاجوراء

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، مع رئيس وأعضاء بلدية تاجوراء، بمقر المجلس البلدي، رفقة عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالحكومة.

وتم خلال الاجتماع، الاستماع لشروح من قِبل البلدية للمشاكل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وتطرق الاجتماع إلى المشروعات المتوقفة والتي يتم العمل على استئناف العمل بها والتي تشمل سوق الخضروات، وتنفيذ شبكة للصرف الصحي، بالإضافة لاستكمال المباني الإدارية وعدد من العمارات السكنية وتهيئة شاطئ البحر على امتداد طريق الشط.