الحكومة تستعرض توصيات مجلس النوّاب حول مشروع الميزانية

عقدت اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 47 لسنة 2021 ، اجتماعها الأول، بديوان وزارة المالية في العاصمة طرابلس، وبرئاسة وزير المالية.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من:

وزير المواصلات

وزير التخطيط

وزير الحكم المحلي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التخطيط

كما حضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية ومدير إدارة الميزانية ومدير المكتب القانوني بوزارة المالية.

واستعرضت اللجنة ما جاء في كتاب مجلس النواب من توصيات حول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021م، وناقشت التوصيات الواردة فيه وأبدت مجموعة من الملاحظات حول التعديلات المشار إليها وجاري العمل على استكمال دراسة التوصيات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة المالية.

كما ناقشت اللجنة النقاط بشيء من التفصيل والاستماع لوجهة نظر الوزراء في تقديرات الأبواب والملاحظات والتوصيات الواردة من مجلس النواب.

وفي الختام تم الاتفاق على استكمال التواصل خلال الأيام القادمة لوضع الإطار النهائي لشكل مشروع الميزانية العامة في الموعد المحدد.