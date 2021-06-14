الحكومة تستعرض خطة عمل وزارة الاقتصاد بالمنطقة الجنوبية

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الصعوبات التي تواجه المصانع والشركات، والاحتياجات اللازم توفرها للنهوض بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الاثنين، خلال زيارة أبوجناح، إلى مقر وزارة الاقتصاد والتجارة بالعاصمة طرابلس.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض وبحث آلية دعم المشروعات المتوسطة والكبرى التي تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذها والمقرر إعادة تشغليها واستكمالها في مناطق الجنوب، ومنها الدوائر الزراعية، والمناطق الحرة.

وأكد الحويج على توجه وزارة الاقتصاد لتفعيل دور المراقبات ومراكز الخدمات الاقتصادية بمناطق الجنوب بالتنسيق مع نائب رئيس الحكومة لتنفيذ الخارطة الاستثمارية للوزارة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والتجارة.

من جهته أشاد أبوجناح بجهود الوزارة، وعبر عن دعمه الكامل للصناعات المحلية للمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لتحسين معيشة المواطن.

وزير الإقتصاد والتجارة يستعرض مع نائب رئيس الحكومة خطة عمل الوزارة بالمنطقة الجنوبية. إلتقى وزير الإقتصاد والتجارة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ١٤ يونيو ٢٠٢١