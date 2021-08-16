الحكومة تستعرض مستجدات إعداد جدول المرتبات الموحد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 212 لسنة 2021 والمُكلفة بإعداد جدول مرتبات موحد، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة تأكيده خلال الاجتماع، على أهمية عمل هذه اللجنة كون خروجها بهذا الجدول الموحد سيحقق المساواة وضمان حد الكفاية للموظفين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك ظلمًا واقع على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات، وبات لزامًا الانتهاء من هذه المهمة، وأمهل اللجنة 60 يوماً لتنتهي من عملها لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد وإحالته لمجلس النواب لإقراره.

كما شدّد الدبيبة على أن الجدول الموحد المزمع إعداده لا يعني العودة للقانون 15، الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات والقضاء على البطالة، مع تنظيم علاقات العمل واعتماد هياكل تنظيمية لكافة المؤسسات كجهود مكملة لا بد منها لتحقيق الهدف المنشود، وفق قوله.

من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة على ضرورة حل مشكلة الإفراجات لمرتبات الموظفين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية المعرقلة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لرفع معاناة الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة وصلت إلى عدة سنوات.