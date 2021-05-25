الحكومة تستعرض مع السفارة الألمانية الاستعدادات لمؤتمر برلين

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بحضور وزير الخارجية نجلاء المنقوش.

تناول اللقاء الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مناقشة الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين 2، والذي سينعقد خلال شهر يونيو القادم.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية لوكالة “نوفا” الإيطالية، أنه من المقرر أن يعقد مؤتمر وزراء الخارجية بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، في النصف الثاني من يونيو المقبل.

من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، خلال مؤتمر صحفي المشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، يوم الأربعاء في روما، تعاون إيطاليا وألمانيا في هذا الملف.

وأضاف ماس: “في ليبيا نتعاون مع الحكومة الإنتقالية الجديدة”.

وأشار إلى “التحديات العديدة الواجب التغلب عليها”، من انتخابات 24 ديسمبر وحتى هدف الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب من البلاد.

وأردف يقول: “نعمل سوياً في تعاون وثيق حتى من وراء الكواليس”، مشيراً إلى أن ألمانيا وإيطاليا تريدان “مرافقة ليبيا على هذا المسار”.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، عن الاستعداد لدعم المبادرة الألمانية للدعوة إلى اجتماع وزاري جديد حول ليبيا على صيغة “مؤتمر برلين” في شهر يونيو القادم.

ونوه دي مايو في تصريح للصحفيين بعد لقاء نظيره الألماني هيكو ماس في مقر وزارة الخارجية بروما قصر فارنيسينا، إلى ”الأهمية الكبرى للعمل المشترك لإيطاليا وألمانيا في إطار عملية برلين لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

ووصف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “الانتخابات، إعادة توحيد المؤسسات الوطنية، التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار وإعادة إطلاق الاقتصاد” بأنها “التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، والتي “نجدد دعمنا المشترك لها”.

وأكد دي مايو في هذا الصدد على “إن الدعم المتماسك من المجتمع الدولي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا ضروري حقا”.