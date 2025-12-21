مساعٍ لاستقطاب أحدث التقنيات الطبية لعلاج «السرطان»

نظمت إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، اجتماعًا بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، جمع رئيس الهيئة الدكتور حيدر السائح مع سفير اليابان لدى ليبيا شيمورا إيزورو، يرافقه نائب السفير أندو تسويوشي وسكرتير ثالث السفارة أويدا هاروكا.

وحضر الاجتماع أيضًا سكرتير ثان إدارة شؤون آسيا وأستراليا عامر خليفة أبريدان، إلى جانب مسؤولي الإدارات والمكاتب بالهيئة.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة، الرامية إلى استقطاب أفضل التقنيات الطبية والأدوية لضمان أعلى معايير العلاج للمرضى، ووفق توجيهات وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، حول تعزيز الشراكات الدولية في الملفات الصحية ذات الأولوية، لا سيما مكافحة السرطان، مع اليابان والدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

وتركز الاجتماع على بحث آفاق التعاون مع المؤسسات اليابانية الرائدة في الاستكشاف المبكر للأورام، والبحوث السريرية، ونقل التقنية المتقدمة.

وأكد الجانب الليبي حرصه على تفعيل شراكات علمية تضمن تدريب الكوادر الوطنية وتوفير أحدث حلول العلاج داخل البلاد.

وأعرب الجانب الياباني عن ترحيبه بتعزيز هذا التعاون، موجهاً الدعوة للهيئة لزيارة المؤسسات المتخصصة في اليابان للبدء في خطوات تنفيذية ملموسة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر قنواتها الدبلوماسية لدعم المؤسسات الوطنية وفتح آفاق التواصل مع القوى العلمية والتقنية العالمية بما يخدم المصلحة العامة.