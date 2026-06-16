الحكومة تصدر قراراً جديداً بشأن عطلة «رأس السنة الهجرية»

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القرار رقم (265) لسنة 2026، والذي يقضي باعتبار يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448هـ.

وبحسب نص القرار، يستثني هذا الإجراء المؤسسات التعليمية من أحكام العطلة، حيث تستمر امتحانات الطلبة وفق الجداول الزمنية المعتمدة مسبقاً دون أي تغيير أو تأجيل.

كما يشمل الاستثناء المؤسسات والمرافق ذات الطابع الخدمي الإنساني والأمني، مع التأكيد على حفظ حق العاملين فيها في الحصول على المقابل القانوني عن ساعات العمل، وفقاً للتشريعات النافذة في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العطلات الرسمية في ليبيا، مع مراعاة استمرارية المرافق الحيوية والخدمات العامة، إضافة إلى ضمان عدم تأثر العملية التعليمية والامتحانات النهائية بالعطل الدينية والرسمية، خصوصاً في الفترات التي تشهد جداول امتحانات وطنية.